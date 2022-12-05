Роднина: «Любой чемпионат мира, как правило, интереснее любого национального чемпионата»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина ответила на вопрос, следит ли она за чемпионатом мира-2022 и российским футболом.

«За событиями на чемпионате мира по футболу слежу мельком. Но ни за какую команду не болею. Вызывает ли он у меня больший интерес, чем чемпионат России? Любой чемпионат мира, как правило, интереснее любого национального чемпионата», — цитирует Роднину Vprognoze.ru.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Сборная России не принимает участия в мировом первенстве. Весной Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила российские команды и клубы от участия в международных турнирах.