Полузащитник «Акрона» Лончар заявил, что команда надеялась хотя бы на ничью в Петербурге

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» (2:1) в матче 18-го тура РПЛ.

— Конечно же, нам было нелегко. Большая честь — выиграть с «Зенитом» у них дома. В любом случае, не могу конкретно сформулировать, на что мы надеялись перед матчем... Мы надеялись хотя бы на ничью. Вот это удаление, которое произошло на 55-й минуте, — могу сказать, что это дало нам лишь стимул для того, чтобы бороться дальше.

Целую неделю нас бодрил наш тренер. Говорил, что мы сможем победить. Он в нас верил, и это дало свой результат. Я буквально пару дней назад говорил об этом в интервью, что даже до матча с «Зенитом» мы заслужили, честно говоря, еще несколько очков, по моему мнению. Но в любом случае, я думаю, что никто из футбольной и спортивной общественности России не ожидал того, что мы сделаем. Я, конечно же, очень доволен и надеюсь, что мы сможем в таком темпе дальше.

После 18 игр «Акрон» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.