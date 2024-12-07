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Полузащитник «Акрона» Лончар заявил, что команда надеялась хотя бы на ничью в Петербурге

Алексей Михайлов
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Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» (2:1) в матче 18-го тура РПЛ.

— Конечно же, нам было нелегко. Большая честь — выиграть с «Зенитом» у них дома. В любом случае, не могу конкретно сформулировать, на что мы надеялись перед матчем... Мы надеялись хотя бы на ничью. Вот это удаление, которое произошло на 55-й минуте, — могу сказать, что это дало нам лишь стимул для того, чтобы бороться дальше.

Целую неделю нас бодрил наш тренер. Говорил, что мы сможем победить. Он в нас верил, и это дало свой результат. Я буквально пару дней назад говорил об этом в интервью, что даже до матча с «Зенитом» мы заслужили, честно говоря, еще несколько очков, по моему мнению. Но в любом случае, я думаю, что никто из футбольной и спортивной общественности России не ожидал того, что мы сделаем. Я, конечно же, очень доволен и надеюсь, что мы сможем в таком темпе дальше.

После 18 игр «Акрон» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

РПЛ
ФК Акрон
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
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 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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