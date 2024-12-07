Владимир Хубулов: «Мы на каждый матч настраиваемся на победу»

Полузащитник «Акрона» Владимир Хубулов прокомментировал для «СЭ» победу своей команды над «Зенитом» (2:1) в матче 18-го тура РПЛ.

— Обыграть на выезде «Зенит» — это неожиданный результат для вас самих?

— Мы на каждый матч настраиваемся на победу. Выходим играть с максимальным настроем, а дальше уже игра показывает.

— У «Зенита» сегодня отменили два гола. Как считаешь, это везение?

— В какой-то степени да. Мяч же в обоих эпизодах попал в руку. Но когда мы посмотрели повтор, то стало понятно, что эти голы должны были отменить.

— Слышал, как вы бурно отпраздновали победу в раздевалке. Что там происходило?

— Пели песни. Все пели (смеется).

«Зенит» потерпел второе подряд поражение в РПЛ. Сине-бело-голубые лидируют в чемпионате с 39 очками, у идущего на второй позиции «Краснодара» (38) один матч в запасе. «Акрон» (22) располагается на девятой строчке.