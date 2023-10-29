Полузащитник «Ахмата» Тимофеев назвал цель команды до паузы в РПЛ

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в матче 13-го тура РПЛ.

«Можно отметить нашу позиционную оборону, понятно, что были провалы, но, в целом, если убрать ошибки, то сзади действовали хорошо. Цель команды до конца осенней части? Выиграть все матчи. Какую еще цель можно поставить? В тройку попасть уже не сможем. Понятно, что мы не хотим оставаться так низко», — приводит слова Тимофеева «Евро-Футбол.Ру».

«Ахмат» не может выиграть в шести подряд матчах чемпионата России. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков в 13 турах.