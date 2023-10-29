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Сегодня, 10:51

Полузащитник «Ахмата» Тимофеев назвал цель команды до паузы в РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в матче 13-го тура РПЛ.

«Можно отметить нашу позиционную оборону, понятно, что были провалы, но, в целом, если убрать ошибки, то сзади действовали хорошо. Цель команды до конца осенней части? Выиграть все матчи. Какую еще цель можно поставить? В тройку попасть уже не сможем. Понятно, что мы не хотим оставаться так низко», — приводит слова Тимофеева «Евро-Футбол.Ру».

«Ахмат» не может выиграть в шести подряд матчах чемпионата России. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков в 13 турах.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Артем Тимофеев
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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