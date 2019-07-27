Полуяхтов считает, что "Крылья Советов" пропустили необязательные голы в первом тайме

Защитник "Крыльев Советов" Владимир Полуяхтов после поражения от "Уфы" (1:2) в матче третьего тура РПЛ выразил мнение, что игроки команды из Самары пропустили два необязательных гола в первом тайме.

"В первом тайме пропустили два обидных необязательных гола. Один из них получился с рикошетом от моего плеча после удара Аликина. Не повезло. Было желание исправить ситуацию, старались выполнить установку, много атаковали через фланги, но не получилось. Во втором тайме было много времени, чтобы отыграться. Не хватило забитого мяча", – приводит слова Полуяхтова пресс-служба "Крыльев Советов".

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