ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): онлайн-трансляция матча РПЛ

ЦСКА и «Динамо» Махачкала сыграют в чемпионате России 21 марта

ЦСКА и «Динамо» Махачкала сыграют в 22-м туре РПЛ в субботу, 21 марта. Матч в Москве на «ВЭБ Арене» начинается в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Динамо» Махачкала изучайте в матч-центре и ленте новостей сайта «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

21 марта, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)

Игру ЦСКА — «Динамо» Махачкала в прямом эфире показывает телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 15.55 мск, за 5 минут до игры.

После 21 тура чемпионата России ЦСКА занимал пятое место с 36 очками, предыдущим соперником красно-синих была «Балтика» (0:1).

У махачкалинского «Динамо» — 21 очко и 12-я строчка, в предыдущем туре грозненцы обыграли «Оренбург» (1:0).