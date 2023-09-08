Пятибратов сообщил, что «Факел» не связывался с ним относительно работы в клубе после ухода Евсеева

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, что ему не предлагали занять должность главного тренера воронежского клуба.

«Нет, мне, конечно, не предлагали. На меня в «Факеле» не выходили, не было никаких контактов», — сказал Пятибратов «СЭ».

Сегодня, 8 сентября, пресс-служба «Факела» объявила о назначении на пост главного тренера Сергея Ташуева.

Пятибратов возглавил «Факел» в сентябре 2022 года и был уволен с поста главного тренера команды 30 апреля 2023-го. Ранее 47-летний специалист работал в таких клубах, как «Мордовия», «Тракай», «Сочи», минское «Динамо» и «Жемчужина-Сочи».