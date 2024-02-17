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Сегодня, 10:30

Ряшенцев: «Пока приговор не вступил в силу, буду считать Промеса невиновным»

Александр Кружков
Обозреватель
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Поэт, сценарист, автор легендарных кинохитов «Пора-пора-порадуемся», «Ланфрен-ланфра», «Не вешать нос, гардемарины!» и болельщик «Спартака» с 85-летним (!) стажем Юрий Ряшенцев в интервью «СЭ» высказал мнение о ситуации с полузащитником красно-белых Квинси Промесом.

— Ваше отношение к Промесу изменилось после того, как суд Амстердама приговорил голландца к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков?

— Сложно комментировать ситуацию, когда не видел материалов дела. В любом случае не согласен с теми, кто говорит — мол, «Спартак» должен немедленно разорвать контракт с Квинси. С какой стати?! Нельзя так легко расправляться с человеком, где-то заочно получившим обвинение, которое к тому же еще не доказано. Пока приговор не вступил в силу, буду считать Промеса невиновным.

Вот если суд отклонит апелляцию и появятся неопровержимые доказательства причастности футболиста к контрабанде наркотиков — другой разговор. Тогда с нашим любимцем придется попрощаться. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. К Промесу отношусь с симпатией. Видеть в нем уголовника совершенно не хочется.

Квинси Промес. «Пока приговор не вступил в силу, буду считать Промеса невиновным». Автор кинохитов болеет за «Спартак» уже 85 лет

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В текущем сезоне игрок сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
10
9
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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