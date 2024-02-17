Ряшенцев: «Пока приговор не вступил в силу, буду считать Промеса невиновным»

Поэт, сценарист, автор легендарных кинохитов «Пора-пора-порадуемся», «Ланфрен-ланфра», «Не вешать нос, гардемарины!» и болельщик «Спартака» с 85-летним (!) стажем Юрий Ряшенцев в интервью «СЭ» высказал мнение о ситуации с полузащитником красно-белых Квинси Промесом.

— Ваше отношение к Промесу изменилось после того, как суд Амстердама приговорил голландца к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков?

— Сложно комментировать ситуацию, когда не видел материалов дела. В любом случае не согласен с теми, кто говорит — мол, «Спартак» должен немедленно разорвать контракт с Квинси. С какой стати?! Нельзя так легко расправляться с человеком, где-то заочно получившим обвинение, которое к тому же еще не доказано. Пока приговор не вступил в силу, буду считать Промеса невиновным.

Вот если суд отклонит апелляцию и появятся неопровержимые доказательства причастности футболиста к контрабанде наркотиков — другой разговор. Тогда с нашим любимцем придется попрощаться. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. К Промесу отношусь с симпатией. Видеть в нем уголовника совершенно не хочется.

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В текущем сезоне игрок сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами.