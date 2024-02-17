Голландский журналист: «Уголовное дело Промеса — уже не тема номер один в Нидерландах»

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс рассказал, что решение суда Амстердама приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения уже не является темой номер один в Нидерландах.

«Уголовное дело Промеса — уже не тема номер один в Нидерландах. Об этом было очень много сказано в последнее время. Сейчас в Нидерландах больше говорят о других актуальных событиях, происходящих в России», — приводит «РБ Спорт» слова Каптейнса.

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне нидерландский игрок сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 30 очков.