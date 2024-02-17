Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:45

Ряшенцев: «В Абаскале много странностей. Но он не бездарный тренер!»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Поэт, сценарист, автор легендарных кинохитов «Пора-пора-порадуемся», «Ланфрен-ланфра», «Не вешать нос, гардемарины!» и болельщик «Спартака» с 85-летним (!) стажем Юрий Ряшенцев в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

— В Абаскаля еще верите?

— Конечно! Да, в нем много странностей. Импульсивный, непредсказуемый. Некоторые решения не поддаются логике. Но он не бездарный тренер! Мне нравится, что Абаскаль не боится экспериментировать с тактикой и составом. Может сдвинуть футболиста на непривычную позицию — и тот не теряется. Наоборот, в его игре появляются новые черточки.

Как раскрылась при испанце молодежь! Был момент, когда он вроде бы разуверился в Пруцеве с Литвиновым. Но потом вернул их в основу, и парни так здорово заиграли!

А Игнатов? Ему не хватает стабильности, другой тренер давно махнул бы на такого футболиста рукой. Абаскаль же его ценит, продолжает регулярно выпускать на поле. И Миша прибавляет на глазах. Как и Денисов. Хотя наши болельщики Даню поругивают, мне он симпатичен. Боец!

Но главное — при Абаскале мы снова увидели тот самый комбинационный футбол, который прививали команде Бесков и Романцев. Мелкий и средний пас, фирменные кружева... Честно вам скажу: для меня эстетическое удовольствие от игры важнее, чем строка в таблице.

Не понимаю тех, кто требует увольнения Абаскаля. Да пусть работает! Всякий раз, когда его начинают критиковать, вспоминаю кубковый матч с «Динамо». «Спартак» выдал что-то фантастическое, за 25 минут забил четыре мяча. Подбор исполнителей позволяет надеяться, что во второй половине сезона таких матчей будет больше. И тогда в мае ни у кого не возникнет вопросов, оставлять Гильермо в клубе или нет.

Квинси Промес. «Пока приговор не вступил в силу, буду считать Промеса невиновным». Автор кинохитов болеет за «Спартак» уже 85 лет

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на пятойй строчке в таблице, набрав 30 очков.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
1
Читайте также
Легендарный хоккеист Александр Могильный отмечает 55-летие
Даня Милохин выиграл дебютный бой в профессиональном боксе
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Агент Николича ответил на вопрос о «Спартаке»: «Не могу комментировать то, чего нет»
Агент Кутицкого рассказал, что полузащитник должен присоединиться к общей группе «Динамо» на третьем сборе
Корян: «Если «Ювентус» заинтересован в Сперцяне, то он полностью это заслужил»
Агент Чумича сообщил, что футболист сможет вернуться на поле через пять месяцев
Деменко отметил, что Мостовой выделяется среди россиян в «Зените»
Первый тренер Миранчука: «Антон пока не готов переходить в европейский чемпионат и играть на высоком уровне»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ряшенцев: «Пока приговор не вступил в силу, буду считать Промеса невиновным»

Ряшенцев: «Если Абаскаля уберут, лучшей кандидатуры, чем Карпин, не найти»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости