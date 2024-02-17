Ряшенцев: «В Абаскале много странностей. Но он не бездарный тренер!»

Поэт, сценарист, автор легендарных кинохитов «Пора-пора-порадуемся», «Ланфрен-ланфра», «Не вешать нос, гардемарины!» и болельщик «Спартака» с 85-летним (!) стажем Юрий Ряшенцев в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

— В Абаскаля еще верите?

— Конечно! Да, в нем много странностей. Импульсивный, непредсказуемый. Некоторые решения не поддаются логике. Но он не бездарный тренер! Мне нравится, что Абаскаль не боится экспериментировать с тактикой и составом. Может сдвинуть футболиста на непривычную позицию — и тот не теряется. Наоборот, в его игре появляются новые черточки.

Как раскрылась при испанце молодежь! Был момент, когда он вроде бы разуверился в Пруцеве с Литвиновым. Но потом вернул их в основу, и парни так здорово заиграли!

А Игнатов? Ему не хватает стабильности, другой тренер давно махнул бы на такого футболиста рукой. Абаскаль же его ценит, продолжает регулярно выпускать на поле. И Миша прибавляет на глазах. Как и Денисов. Хотя наши болельщики Даню поругивают, мне он симпатичен. Боец!

Но главное — при Абаскале мы снова увидели тот самый комбинационный футбол, который прививали команде Бесков и Романцев. Мелкий и средний пас, фирменные кружева... Честно вам скажу: для меня эстетическое удовольствие от игры важнее, чем строка в таблице.

Не понимаю тех, кто требует увольнения Абаскаля. Да пусть работает! Всякий раз, когда его начинают критиковать, вспоминаю кубковый матч с «Динамо». «Спартак» выдал что-то фантастическое, за 25 минут забил четыре мяча. Подбор исполнителей позволяет надеяться, что во второй половине сезона таких матчей будет больше. И тогда в мае ни у кого не возникнет вопросов, оставлять Гильермо в клубе или нет.

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на пятойй строчке в таблице, набрав 30 очков.