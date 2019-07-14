Подписал ли контракт Нобоа и почему Краневиттер отказался уходить в "Сочи"? Отвечает Точилин

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин в интервью "СЭ" рассказал, как полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа сможет усилить его команду.

– Во втором туре вас ждет "Зенит". Набиуллин, Цаллагов, Новосельцев и Полоз смогут выйти против бывшей команды?

– Думаю, да. По крайней мере мне о каких-то договоренностях между клубами никто ничего не говорил.

– Говорят, что в "Сочи" может перейти и Нобоа. Вы с ним лично на эту тему говорили?

– Пока нет. Все обсудим, когда приедет в Сочи. Нобоа – великолепный футболист, способный добавить нашей полузащите креатива и мобильности.

– Так он перейдет в "Сочи"?

– Я не в курсе, подписал Нобоа контракт или пока все на уровне устных договоренностей. Знаю, бланк соглашения ему уже выслали, дальше к вопросу подключились агенты и юристы. Когда Кристиан подпишет бумаги, руководство сразу объявит о переходе.

– Краневиттер перебираться в ваши края отказался наотрез?

– Понять его можно. Не каждый иностранец решится уйти из топ-клуба в команду, которая впервые вышла в премьер-лигу. Тем более Краневиттер не так давно приехал в Россию. Это Нобоа здесь стал уже своим, ко всему адаптирован, сменил много клубов – "Рубин", "Динамо", "Ростов", "Зенит"…

– Почему вам не подошел Динияр Билялетдинов, который долго находился на просмотре?

– Меня полностью устраивала его игра, но центр полузащиты у нас уже укомплектован. Плюс должны взять Нобоа. Приглашать в такой ситуации еще и Билялетдинова – перебор. (Александр Кружков)​

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