Вместо выпуска видеожурнала «Спартака» «Народная команда» посвященного гостевому матчу с «Зенитом» (0:1), клуб опубликовал в Twitter ролик, посвященный задержаниям болельщиков.

? «Народная команда». Санкт-Петербург



Мы готовили выпуск «Народной команды», посвященный знаковому выезду в Санкт-Петербург, но многие красно-белые болельщики так и не смогли попасть на стадион из-за массовых задержаний#Спартак #НароднаяКоманда pic.twitter.com/xUSUOiF3Kz — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 5, 2019

— Мы готовили выпуск «Народной команды», посвященный знаковому выезду в Санкт-Петербург, но многие красно-белые болельщики так и не смогли попасть на стадион из-за массовых задержаний, — говорится в сообщении. В ролике упоминаются, в частности, санкции по отношению к разводящему фанатской трибуны Валерию «Амиго» Бевзу, которому на 1,5 года запретили посещать стадион. «Поддержка своей команды — не преступление», — такими словами заканчивается видео.

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