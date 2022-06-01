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Колосков рассказал о критериях отбора стадиона на Суперкубок России

Карен Саркисян
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал о критериях отбора стадиона на Суперкубок России.

Ранее в РФС назвали города, которые могут принять матч за Суперкубок России. В списке претендентов на проведение встречи находятся Калининград, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Сочи.

«Во-первых, нужно рассчитать количество зрителей, которое ожидается на трибунах, — приводит слова Колоскова RT. — Если 15 тысяч, это один стадион, если 40 тысяч — второй, а если 70 тысяч, как на финале Кубка России, то таких стадионов у нас всего два в России: в Москве и Санкт-Петербурге. Это основополагающий фактор. Его необходимо просчитать, чтобы потом не было обиженных болельщиков, которые по той или иной причине не смогли попасть на игру«.

Почетный президент РФС отметил, что в предложенных для проведения Суперкубка городах люди имеют колоссальный опыт организации и проведения игр.

«С точки зрения логистики, безопасности везде все отработано. Второй вопрос — стоимость аренды стадиона. Третий момент — спонсоры и телеправа. Деталей я не знаю, но одно дело — проводить встречу в Самаре, а другое — в «Лужниках» или Питере», — сказал он.

В матче за Суперкубок России сыграют «Зенит», ставший победителем Тинькофф Российской премьер-лиги сезона-2021/22, а также обладатель БЕТСИТИ Кубка России — «Спартак».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1010029-koloskov-stadiona-syperkybok
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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