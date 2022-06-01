Колосков рассказал о критериях отбора стадиона на Суперкубок России

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал о критериях отбора стадиона на Суперкубок России.

Ранее в РФС назвали города, которые могут принять матч за Суперкубок России. В списке претендентов на проведение встречи находятся Калининград, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Сочи.

«Во-первых, нужно рассчитать количество зрителей, которое ожидается на трибунах, — приводит слова Колоскова RT. — Если 15 тысяч, это один стадион, если 40 тысяч — второй, а если 70 тысяч, как на финале Кубка России, то таких стадионов у нас всего два в России: в Москве и Санкт-Петербурге. Это основополагающий фактор. Его необходимо просчитать, чтобы потом не было обиженных болельщиков, которые по той или иной причине не смогли попасть на игру«.

Почетный президент РФС отметил, что в предложенных для проведения Суперкубка городах люди имеют колоссальный опыт организации и проведения игр.

«С точки зрения логистики, безопасности везде все отработано. Второй вопрос — стоимость аренды стадиона. Третий момент — спонсоры и телеправа. Деталей я не знаю, но одно дело — проводить встречу в Самаре, а другое — в «Лужниках» или Питере», — сказал он.

В матче за Суперкубок России сыграют «Зенит», ставший победителем Тинькофф Российской премьер-лиги сезона-2021/22, а также обладатель БЕТСИТИ Кубка России — «Спартак».