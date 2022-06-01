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Романцев считает, что Дзюба еще может заиграть в Европе

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что нападающий Артем Дзюба, ушедший из «Зенита», еще может попробовать свои силы за границей.

— Одни считают этот сезон самым неудачным в карьере Артема Дзюбы, поскольку он не всегда выходил в стартовом составе «Зенита». С другой стороны, по системе «гол+пас» он всего на два очка отстал от лучшего бомбардира чемпионата Агаларова. А какого мнения придерживаетесь вы?

— Артем не молодеет. И с каждым сезоном это создает свои трудности. Кроме того, он из тех, кто находится под постоянным давлением трибун и СМИ. Но если форвард, проведя на поле почти вдвое меньше времени, чем в прошлом чемпионате, остается в лидерах по системе «гол+пас», значит, он настоящий мастер. И свой вклад в очередную победу «Зенита» Дзюба, безусловно, внес. Возможно, этот вклад мог бы быть и более весомым, если бы Артем не отвлекался на то, что не имеет отношения к футболу.

— Появлялись сообщения, что Дзюба может уехать играть за границу. Не слишком ли большой риск подписывать первый зарубежный контракт в 33 года?

— Думаю, это скорее риск для клуба, который сделает ему предложение. Ведь в таком возрасте возможность футболиста получить травму возрастает в разы. А покупать нападающего, который может в любой момент выбыть из строя, дело опасное. Хотя Дзюба не из тех, кто подвержен травмам. Кроме того, он уже не раз доказывал, что каждый его приход в новую команду — это шаг вперед. Вот почему думаю, что такой клуб для Артема найдется — забивные, нестандартные форварды всегда в цене. Но при заключении контракта о его возрасте наверняка вспомнят. А потому, скорее всего, предложат подписать не на три года, а по схеме «1+1».

Футболисты &laquo;Рубина&raquo; делают селфи по&nbsp;ходу матча с &laquo;Уфой&raquo;. Романцев — о финале Кубка и вылете «Рубина»: «Селфи на поле? Раньше бы отправил такого фантазера к психиатру»

Артем Дзюба
Олег Романцев
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 1 : 2
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 0 : 1
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 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
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