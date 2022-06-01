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Агент Миловановича: «Зенит» и ЦСКА просматривали Марко. Почему бы ему не переехать в Россию?»

Агент 18-летнего игрока «Партизана» Миловановича прокомментировал информацию об интересе «Зенита»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Ненад Йестрович прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к его клиенту, нападающему «Партизана» Марко Миловановичу.

«Зенит» — отличный клуб, но на данный момент никто оттуда со мной не связывался. Марко — один из лучших молодых нападающих Европы. У нас есть предложения из Италии и Испании. «Зенит» и ЦСКА интересовались им, их скауты были в Белграде и просматривали Марко, но ничего конкретного с их стороны не было. Мы любим Россию, поэтому почему бы и не «Зенит»? — приводит слова агента Sport24.

18-летний Милованович в минувшем сезоне сыграл за «Партизан» 28 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-01-agent-milovanovicha-zenit-i-tsska-prosmatrivali-marko-pochemuby-yemu-ne-pereyekhat-v-rossiyu
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