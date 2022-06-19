«Хоффенхайм» не заинтересован в подписании полузащитника «Краснодара» Сперцяна

Спортивный директор немецкого «Хоффенхайма» Александр Розен опроверг информацию о том, что клуб заинтересован в приобретении полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Я не буду комментировать слухи по поводу Сперцяна и остальных возможных трансферов команды. Мы не заинтересованы в подписании этого футболиста», — цитирует «Чемпионат» Розена.

22-летний воспитанник «Краснодара» в минувшем сезоне Тинькофф РПЛ сыграл за клуб 24 матча, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Сперцян был признан лучшим игроком «Краснодара» в сезоне-2021/22 по версии болельщиков.

Ранее сообщалось, что армянский футболист присоединится к «быкам» на сборах 26 июня.