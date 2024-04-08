Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:06

Почетный президент ОКР Жуков — об Абаскале: «Надо было давно его убрать из «Спартака»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«У «Спартака» неплохой состав, но такое впечатление, что нет взаимопонимания у игроков. Перспективы Абаскаля? Уже говорил, что надо было давно его убрать из клуба. На мой взгляд, чем быстрее, тем лучше, потому что клуб сможет как следует подготовиться к следующему сезону. Чем быстрее найдут замену Абаскалю, тем лучше», — сказал Жуков «СЭ».

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Контракт 34-летнего испанца действует до конца июня 2025 года.

7 апреля журналист Иван Карпов заявил, что руководство московского клуба отправит Абаскаля в отставку на этой неделе.

ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
Гильермо Абаскаль
1
2
Читайте также
Биография Александра Волкова: жизнь и спортивная карьера российского бойца UFC
Спортивный директор «Авангарда» рассказал о селекции клуба
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Забытая месть Разина и рецепт как задушить «Магнитку». Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов: «Абаскаля уволят. Но не сейчас, а в конце сезона»

«Ростов» находится на завершающей стадии выкупа Сако у «Арды»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости