Агент Абаскаля заявил, что специалист готов работать под большим давлением в «Спартаке»

Давид Собрадо, агент нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от работы 33-летнего испанского специалиста в московском клубе.

«Конечно, Гильермо готов работать под большим давлением в «Спартаке», это не проблема. Он прекрасно понимает, какой интерес прикован к «Спартаку». Гильермо работал в большой европейской команде — «Базеле», это большой швейцарский и европейский клуб, который почти всегда участвует в Лиге чемпионов. Так что для него это не в новинку, у Гильермо уже есть опыт работы под колоссальным давлением», — сказал Собрадо «СЭ».