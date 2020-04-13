Почему «Спартак» так долго не выигрывал чемпионский титул? Отвечает Тчуйсе

Бывший защитник «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе, первый легионер, получивший российский паспорт, в интервью «СЭ» высказал свое мнение, почему красно-белые так долго не выигрывали чемпионский титул.

— Я и подумать не мог, что «Спартак» проживет столько лет, не будучи чемпионом, — сказал Тчуйсе.

— В чем, по вашему мнению, причина отсутствия результата?

— Не знаю. В команде часто меняются тренеры. Для меня это стало большим сюрпризом. «Спартак» — великий клуб. Но любому тренеру нужно дать время. А сейчас если нет результата, тебя сразу убирают. Разве это правильно? (Дмитрий Зимин)