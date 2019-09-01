Почему после победы над «Спартаком» «Зенит» не стал лидером

После 7-го тура во главе чемпионата России находилась пятерка команд, набравших по 14 очков. В эти выходные три из пяти лидеров одержали победы и сохранили многовластие вверху таблицы. В таком случае для распределения мест используются дополнительные показатели, первым из которых является количество набранных очков в матчах между собой.

«Краснодар» и «Зенит» в очной встрече сыграли вничью 1:1, а «Ростов» с конкурентами еще не встречался.

Очки, набранные тройкой лидеров в очных матчах

И В Н П М О 1. Краснодар 1 0 1 0 1-1 1 Зенит 1 0 1 0 1-1 1 3. Ростов 0 0 0 0 0-0 0

Таким образом, судьбу первого места решает разность забитых и пропущенных голов во всех матчах «Краснодара» и «Зенита».

Лучший показатель у «Краснодара» (+8), который добыл необходимый перевес, победив «Урал» с разницей в два гола. «Зенит» (+7) же довольствовался минимальной победой над «Спартаком». (Кирилл Бурдаков)

Турнирная таблица чемпионата на данный момент

И В Н П М О 1. Краснодар 8 5 2 1 15-7 17 2. Зенит 8 5 2 1 10-3 17 3. Ростов 8 5 2 1 14-11 17

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