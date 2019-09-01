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Почему после победы над «Спартаком» «Зенит» не стал лидером

21:05
1 сентября. Москва. «Спартак» - «Зенит» - 0:1. Сине-бело-голубые одержали минимальную победу над красно-белыми. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
1 сентября. Москва. «Спартак» - «Зенит» - 0:1. Сине-бело-голубые одержали минимальную победу над красно-белыми. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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После 7-го тура во главе чемпионата России находилась пятерка команд, набравших по 14 очков. В эти выходные три из пяти лидеров одержали победы и сохранили многовластие вверху таблицы. В таком случае для распределения мест используются дополнительные показатели, первым из которых является количество набранных очков в матчах между собой.

«Краснодар» и «Зенит» в очной встрече сыграли вничью 1:1, а «Ростов» с конкурентами еще не встречался.

Очки, набранные тройкой лидеров в очных матчах

И

В

Н

П

М

О

1. Краснодар

1

0

1

0

1-1

1

Зенит

1

0

1

0

1-1

1

3. Ростов

0

0

0

0

0-0

0

Таким образом, судьбу первого места решает разность забитых и пропущенных голов во всех матчах «Краснодара» и «Зенита».

Лучший показатель у «Краснодара» (+8), который добыл необходимый перевес, победив «Урал» с разницей в два гола. «Зенит» (+7) же довольствовался минимальной победой над «Спартаком». (Кирилл Бурдаков)

Турнирная таблица чемпионата на данный момент

И

В

Н

П

М

О

1. Краснодар

8

5

2

1

15-7

17

2. Зенит

8

5

2

1

10-3

17

3. Ростов

8

5

2

1

14-11

17

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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