Почему после победы над «Спартаком» «Зенит» не стал лидером
После 7-го тура во главе чемпионата России находилась пятерка команд, набравших по 14 очков. В эти выходные три из пяти лидеров одержали победы и сохранили многовластие вверху таблицы. В таком случае для распределения мест используются дополнительные показатели, первым из которых является количество набранных очков в матчах между собой.
«Краснодар» и «Зенит» в очной встрече сыграли вничью 1:1, а «Ростов» с конкурентами еще не встречался.
Очки, набранные тройкой лидеров в очных матчах
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Краснодар
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
|
Зенит
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
|
3. Ростов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
Таким образом, судьбу первого места решает разность забитых и пропущенных голов во всех матчах «Краснодара» и «Зенита».
Лучший показатель у «Краснодара» (+8), который добыл необходимый перевес, победив «Урал» с разницей в два гола. «Зенит» (+7) же довольствовался минимальной победой над «Спартаком». (Кирилл Бурдаков)
Турнирная таблица чемпионата на данный момент
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Краснодар
|
8
|
5
|
2
|
1
|
15-7
|
17
|
2. Зенит
|
8
|
5
|
2
|
1
|
10-3
|
17
|
3. Ростов
|
8
|
5
|
2
|
1
|
14-11
|
17
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