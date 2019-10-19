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Почему не играет Емельянов? Отвечает Парфенов

13:54

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России против «Тамбова». По словам специалиста, Роман Емельянов не примет участия в игре из-за травмы.

— Проанализировали последние матчи. Нужно учесть, что мы играли с лидерами, — сказал Парфенов в эфире «Матч премьер». — С ними проявляются обычные огрехи. Ребята хорошо готовятся, нужно перенести это на официальные матчи.

— Сегодня Романа Емельянова даже нет в заявке.

— Любой футболист для нас потеря. Рома буквально за три дня до матча получил травму колена.

Трансляция матча «Тамбов» — «Урал»

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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