Почему не играет Емельянов? Отвечает Парфенов

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России против «Тамбова». По словам специалиста, Роман Емельянов не примет участия в игре из-за травмы.

— Проанализировали последние матчи. Нужно учесть, что мы играли с лидерами, — сказал Парфенов в эфире «Матч премьер». — С ними проявляются обычные огрехи. Ребята хорошо готовятся, нужно перенести это на официальные матчи.

— Сегодня Романа Емельянова даже нет в заявке.

— Любой футболист для нас потеря. Рома буквально за три дня до матча получил травму колена.

Трансляция матча «Тамбов» — «Урал»