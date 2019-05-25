Почему Фернандеш стал реже играть после зимней паузы? Отвечает сам футболист

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш считает, что вопрос с продлением контракта не повлиял на его уровень игры после зимнего перерыва.

– До зимнего перерыва играл постоянно, мы шли на втором месте, я показывал неплохую статистику, пусть не забивал столько, как в чемпионский год. А после января моя значимость в команде уменьшилась. По разным причинам. И потому, что я мог уйти, и из-за травмы, которую получил на сборах. Все это не помогало, я не мог играть регулярно.

– Разговоры о контракте, неопределенность с будущим влияли на ваш футбол?

– Главное, что повлияло, это потеря ритма, не было постоянной игровой практики из-за травмы. А вопросы по контракту – всего лишь момент, я не слишком обращал на это внимание. Больше всего осложнила жизнь травма. Я пропустил семь недель и всю подготовку. (Юлия Яковлева)

В текущем сезоне Фернадеш провел 28 матчей за "Локомотив", забил три гола и отдал семь голевых передач.

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