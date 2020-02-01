Почему ЦСКА поддерживает расширение РПЛ? Объясняет Гинер

Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» признался, что по его мнению расширять РПЛ необходимоза счет приглашения казахских, белорусских и армянских команд.

— ЦСКА за увеличение РПЛ до 18 команд, — сказал Гинер. — Это увеличение количества матчей. Любой футболист скажет, что лучше играть, чем тренироваться. Расширять надо за счет приглашения казахских, белорусских, армянских команд.

У нас зимний перерыв — три месяца. Необязательно играть в Екатеринбурге 12 декабря. Летом должен быть два месяца перерыв как в европейских чемпионатах, а зимой — месяц-полтора. Тогда начнет расти уровень.