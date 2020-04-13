Бывший защитник «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе, первый легионер, получивший российский паспорт, в интервью «СЭ» рассказал, кто, по его мнению, мог бы возглавить команду.

— Почему бы не Ананко? Он же работал в «Спартаке». Мне он нравился как игрок. Или Титов. Пусть команду возглавит кто-то из них. Я смотрел на «Спартак», когда там работал Аленичев. Результаты были не очень хорошими, но проблема в том, что ему не дали времени. За месяц-два или полгода команду сделать очень трудно.

На мой взгляд, повторюсь, клуб должен тренировать старейшина, который знает культуру клуба, — сказал Тчуйсе. (Дмитрий Зимин)