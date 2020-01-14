РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Побольше голов и красивых матчей». Игроки «Динамо» эмоционально поздравили Новикова с днем рождения

16:26
Теги:

Футболисты «Динамо» тепло поздравили главного тренера команды Кирилла Новикова с 39-летием, соответствующим видео он поделился в Instagram.

— Побольше голов, красивых матчей, уверенной игры, а вам лично — здоровья, счастья и благополучия, — в числе прочего пожелали игроки специалисту.

С 8 октября 2019 года Новиков был утвержден исполняющим обязанности главного тренера, а через месяц стал главным тренером команды. После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5981
Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление зимой-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир