«Побольше голов и красивых матчей». Игроки «Динамо» эмоционально поздравили Новикова с днем рождения

Футболисты «Динамо» тепло поздравили главного тренера команды Кирилла Новикова с 39-летием, соответствующим видео он поделился в Instagram.

— Побольше голов, красивых матчей, уверенной игры, а вам лично — здоровья, счастья и благополучия, — в числе прочего пожелали игроки специалисту.

С 8 октября 2019 года Новиков был утвержден исполняющим обязанности главного тренера, а через месяц стал главным тренером команды. После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.