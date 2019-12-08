Победное фото «Ростова» после матча со «Спартаком» на стадионе «Открытие Арена»

«Ростов» в Москве обыграл «Спартак» (4:1) в матче 19-го тура чемпионата России. Официальный Twitter желто-синих опубликовал фото команды на поле стадиона «Открытие Арена» после победы над красно-белыми.

«Спасибо всем болельщикам, которые были сегодня с командой. Несмотря на все, мы чувствовали вашу поддержку», — написано в Twitter «Ростова».

«Ростов» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 22 балла и 10-я строчка.

Вы точно этого ждали. Наше традиционное победное фото ??

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Валерий Георгиевич тоже на месте ??

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Спасибо всем болельщикам, которые были сегодня с командой. Несмотря на все, мы чувствовали вашу поддержку ???

?#ФКРостов #МыРостов #СпартакРостов pic.twitter.com/1EGdOVTvnJ — Football Club Rostov (@rostovfc) December 8, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр