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Победное фото «Ростова» после матча со «Спартаком» на стадионе «Открытие Арена»

8 декабря 2019, 23:51
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«Ростов» в Москве обыграл «Спартак» (4:1) в матче 19-го тура чемпионата России. Официальный Twitter желто-синих опубликовал фото команды на поле стадиона «Открытие Арена» после победы над красно-белыми.

«Спасибо всем болельщикам, которые были сегодня с командой. Несмотря на все, мы чувствовали вашу поддержку», — написано в Twitter «Ростова».

«Ростов» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 22 балла и 10-я строчка.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Спартак — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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