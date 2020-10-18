Победная раздевалка «Тамбова» после матча с «Ротором»

«Тамбов» победил «Ротор» со счетом 2:0 в гостевом матче 11-го тура Тинькофф-РПЛ.

Голы забили Александр Карапетян (57-я минута) и Герман Онугха (82). На 28-й минуте полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили не реализовал пенальти.

После 11 туров «Тамбов» идет 12-м в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Ротор» располагается на последней, 16-й строчке с тремя очками в активе.