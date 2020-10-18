Победная раздевалка «Тамбова» после матча с «Ротором»
19:00
«Тамбов» победил «Ротор» со счетом 2:0 в гостевом матче 11-го тура Тинькофф-РПЛ.
Голы забили Александр Карапетян (57-я минута) и Герман Онугха (82). На 28-й минуте полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили не реализовал пенальти.
После 11 туров «Тамбов» идет 12-м в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Ротор» располагается на последней, 16-й строчке с тремя очками в активе.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
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