Победная раздевалка «Динамо» после матча с ЦСКА

«Динамо» в гостях одержал победу над ЦСКА (1:0) в матче 14-го тура чемпионата России. Официальный Instagram бело-голубых опубликовал фотографию из раздевалки команды.

Единственный гол на 85-й минуте встречи забил форвард Клинтон Нжи.

«Динамо» с 14 баллами располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 26 очками занимает 5-е место.

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