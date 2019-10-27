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Победная раздевалка «Динамо» после матча с ЦСКА

21:21
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«Динамо» в гостях одержал победу над ЦСКА (1:0) в матче 14-го тура чемпионата России. Официальный Instagram бело-голубых опубликовал фотографию из раздевалки команды.

Единственный гол на 85-й минуте встречи забил форвард Клинтон Нжи.

«Динамо» с 14 баллами располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 26 очками занимает 5-е место.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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