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«Победила дружба. А если точнее, проиграли 1:4». Тренерский штаб «Уфы» провел товарищеский матч

11:42
Тренерский штаб «Уфы». Фото Instagram.
Тренерский штаб «Уфы». Фото Instagram.
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что тренерский и административный штаб клуба провели товарищеский матч.

— «Уфа» провела первый контрольный матч на сборе, — написал Евсеев в Instagram. — Играли против местной ашинской команды. Наш тренерский и административный штаб оказался на высоте (на фоне двухразовых тренировок).

В итоге победила дружба. А если точнее, проиграли 1:4. На глазах у генерального директора.

Потом пошли штабом в баню. Отлично попарились, пообщались, поговорили о жизни, о футболе.

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