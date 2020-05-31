«Победила дружба. А если точнее, проиграли 1:4». Тренерский штаб «Уфы» провел товарищеский матч

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что тренерский и административный штаб клуба провели товарищеский матч.

— «Уфа» провела первый контрольный матч на сборе, — написал Евсеев в Instagram. — Играли против местной ашинской команды. Наш тренерский и административный штаб оказался на высоте (на фоне двухразовых тренировок).

В итоге победила дружба. А если точнее, проиграли 1:4. На глазах у генерального директора.

Потом пошли штабом в баню. Отлично попарились, пообщались, поговорили о жизни, о футболе.