Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча с «Тамбовом» в 30-м туре РПЛ (2:0) подвел итоги сезона и рассказал, как команда будет готовиться к новому чемпионату.

— Два раза занимали со, скажем так, старой командой второе место, затем с молодой дважды были четвертыми, — сказал Гончаренко. — По результату можно сказать, что прогресса нет. Но у нас сформировалась команда, которая занает что делать на поле. Надеюсь, что следующий сезон будет более удачный. Мы приобрели необходимый опыт, надеюсь, получится усилиться. После коронавирусной паузы мы поднялись на одну строчку выше, с 5-го места на 4-е. Да, есть сожаление, что не смогли подняться выше. Особенно обидным был матч с «Рубином», но хорошо, что дышали в спину и подгоняли такие клубы, как «Локомотив» и «Краснодар». Порадовало, что матч с «Локомотивом» проходил так, как нам этого хотелось. Это опять же хороший сигнал на будущее. Да, часто приходится слышать, что, мол, Чалов и Обляков не растут. Но зато растет Марадишвили. Нужно время, мы верим, что все они сделают шаг вперед в своем развитии в следующем сезоне.

— Как будете готовиться к новому сезону, учитывая, что его старт совсем скоро?

— Сейчас будет пять выходных, потом начнется подготовка. Несколько дней будут двухразовые тренировки. Посмотрим календарь, может, проведем контрольный матч или, если не получится, тогда двустороннюю игру. (Дмитрий Гирин)