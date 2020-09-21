«По-моему, это офсайд». Погребняк — о голе Дзюбы
04:10
Бывший форвард «Урала» и «Зенита» Павел Погребняк ответил на вопрос о матче команд в восьмом туре Тинькофф чемпионата России (1:1). Он считает, что форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба забил из офсайда.
«По-моему, это офсайд, — цитирует Погребняка «Петербургский дневник». — ВАР — отдельная тема, не знаю, чем они руководствуются. Судя по всему, видеоарбитры ориентировались по линии ног. Скажу так: если бы ВАР не было, я бы этот гол засчитал, но с ВАР это, конечно, офсайд».
Артем Дзюба открыл счет на четвертой минуте. На 69-й минуте у «Урала» забил Андрей Панюков.
Дополнительная информация:
https://spbdnevnik.ru/news/2020-09-20/pavel-pogrebnyak-v-ekaterinburge-zenit-provel-ne-samyy-svoy-luchshiy-match
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Гол Дзюбы в матче «Урал» — «Зенит» — это офсайд или нет?
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