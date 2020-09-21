Бывший форвард «Урала» и «Зенита» Павел Погребняк ответил на вопрос о матче команд в восьмом туре Тинькофф чемпионата России (1:1). Он считает, что форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба забил из офсайда.

«По-моему, это офсайд, — цитирует Погребняка «Петербургский дневник». — ВАР — отдельная тема, не знаю, чем они руководствуются. Судя по всему, видеоарбитры ориентировались по линии ног. Скажу так: если бы ВАР не было, я бы этот гол засчитал, но с ВАР это, конечно, офсайд».

Артем Дзюба открыл счет на четвертой минуте. На 69-й минуте у «Урала» забил Андрей Панюков.