Сезон-2019/20 в ЮФЛ был досрочно завершен и чемпионом объявили «Чертаново». Таким образом команда сыграет в Юношеской лиге УЕФА.

— Мы не привыкли побеждать такими образом, готовы были доиграть сезон, но если приняли такое решение, значит, на это есть основания, — заявил «Известиям» директор академии «Чертаново» Николай Ларин. — Мы лидировали практически с первого тура и имели хороший отрыв от преследователей. Поэтому решение вполне логично. Самое главное, чтобы УЕФА не отменил тот турнир, в котором мечтают сыграть наши ребята. Готовы ли мы к Лиге чемпионов? Как сказал один из наших футболистов, мы планируем ее выиграть.