Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о победе над «Ахматом»: «Хотелось бы, чтобы команда играла более уверенно»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу бело-голубых над «Ахматом» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

«Мы заработали три очка. Идем от игры к игре. Хотелось бы, чтобы команда играла более уверенно. Думаю, тренерский штаб отреагирует на это. В Питере нас ждет сильный соперник за проход в следующую стадию. Игра будет интересной!

Изменения в регламенте РПЛ находятся в стадии предложения. Будет много обсуждений с клубами. Этот процесс проходит в рамках премьер-лиги», – сказал Пивоваров.

В 20-м туре РПЛ «Динамо» дома обыграло «Ахмат» (2:0). С 38 очками бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на одно очко, а от «Зенита» – на два.

(Зарина Халимхонова)