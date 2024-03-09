Булыкин — о Промесе: «Пусть хоть в фильмах для взрослых снимается, главное, чтобы по три забивал»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин выступил в защиту форварда «Спартака» Квинси Промеса, который был замечен в ночном клубе в ОАЭ.

«Человек может пойти поужинать, его будут фотографировать. В выходной день футболисты могут отдыхать и в ночной клуб сходить, и пиво выпить. В этом нет ничего плохого, вопрос в том, чтобы Промес не потерял форму за то время, что он находится в ОАЭ. «Спартаку» нужен хороший футболист для того, чтобы достичь своих целей. В этом плане я не вижу ничего плохого, ну, ждет он решения, когда его отправят или когда он улетит. Что ему еще делать? Ждет, отдыхает, а его снимают. Пусть в любых шоу участвует, пусть, блин, в видео для взрослых снимается, но, главное, чтобы по три забивал, и команда выигрывала», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

В конце февраля 32-летний Промес был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая. По информации СМИ, форварда задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии.