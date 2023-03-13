Писарский после разгромного поражения «Крыльев Советов» от ЦСКА: «Не думаю, что про сборную теперь можно забыть»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский в комментарии для «СЭ» оценил связь между неудачной игрой против ЦСКА (0:4) и возможным вызовом в сборную.

— Коваленко после матча сказал, что после такой игры против ЦСКА про сборную можно забыть.

— Один матч влияет на решение тренерского штаба? Я не считаю, что про сборную можно забыть. Это один матч. Все бывает. Тяжелое поле, тяжелая погода и собственные ошибки привели к такой игре.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками после 19 туров. В следующем туре самарцы сыграют против «Ахмата», матч состоится 19 марта.

Писарский попал в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).