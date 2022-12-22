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Сегодня, 10:15

Пиняев: «Надеюсь, моя история с «Манчестер Юнайтед» не закончена. Хочу оказаться в Европе»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сергей Пиняев (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев ответил на вопрос о том, есть ли у него будущее в «Манчестер Юнайтед».

Ранее футболист неоднократно приезжал на стажировки в английский клуб.

«Закончена ли моя история с «Манчестер Юнайтед»? Наверное, нет, посмотрим. Они говорили, что подпишут меня, когда мне исполнится 18 лет? Мне уже 18, меня не подписали, значит, что-то не так было. Возможно, этого не было. Возможно, выдумали. Я не знаю. Планы на будущее? Я хочу оказаться в Европе. Будь то «Манчестер Юнайтед», или «Барселона», или любая другая команда. Хочу оказаться в Европе», — приводит «Комсомольская правда» слова Пиняева.

В сезоне-2022/23 Пиняев забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 15 матчах за «Крылья Советов». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 18-летнего россиянина в 3,5 миллиона евро.

Сергей Пиняев. Пиняев не соглашается на трансфер в «Локо», «Краснодар» следит за футболистом «Карабаха», Роналду нашел новый клуб

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/sergej-pinyaev-rasskazal-pochemu-manchester-yunajted-ne-podpisal-s-nim-kontrakt/
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

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