Пиняев: «Надеюсь, моя история с «Манчестер Юнайтед» не закончена. Хочу оказаться в Европе»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев ответил на вопрос о том, есть ли у него будущее в «Манчестер Юнайтед».

Ранее футболист неоднократно приезжал на стажировки в английский клуб.

«Закончена ли моя история с «Манчестер Юнайтед»? Наверное, нет, посмотрим. Они говорили, что подпишут меня, когда мне исполнится 18 лет? Мне уже 18, меня не подписали, значит, что-то не так было. Возможно, этого не было. Возможно, выдумали. Я не знаю. Планы на будущее? Я хочу оказаться в Европе. Будь то «Манчестер Юнайтед», или «Барселона», или любая другая команда. Хочу оказаться в Европе», — приводит «Комсомольская правда» слова Пиняева.

В сезоне-2022/23 Пиняев забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 15 матчах за «Крылья Советов». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 18-летнего россиянина в 3,5 миллиона евро.