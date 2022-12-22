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Романцев: «Я ненавижу серии пенальти!»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев заявил, что не любит серии пенальти.

— Для многих тренеров пенальти — особый стресс. Например, Владимир Федотов в эти моменты отворачивается от поля. А как вы себя вели во время 11-метровых?

— Я ненавижу послематчевые пенальти! Это невероятное испытание для всех — тренера, игроков, болельщиков. Кто-то из ребят не забил — ты начинаешь корить себя: значит, что-то просмотрел в работе, упустил... Для футболиста неудачно исполненный 11-метровый может стать серьезным ударом. История Смолова — лишнее подтверждение. Вспомните, сколько Федор потом приходил в себя! Такое напряжение не выдерживают даже игроки с мировым именем. Помню, как на чемпионате мира в США дрогнул даже Роберто Баджо.

Отворачивался ли я, когда пенальти били мои ребята? Сразу и не вспомнишь... Кажется, это было в матче с «Наполи» в «Лужниках». Когда увидел, как уверенно забил Карпин, то решил — выиграем! А дальше уже не смотрел. И повернулся к полю лишь в тот момент, когда взревели трибуны, празднуя последний гол Мостового. Правда, Сашка потом признался, что вратарь почти достал...

Александр Соболев и&nbsp;вратарь Эржан Токотаев. «Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной

Олег Романцев
Футбол
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Факел

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Торпедо М

 6 1 2
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