Президент «Бешикташа» подтвердил интерес к Кузяеву
Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби в комментарии для «СЭ» подтвердил новость о заинтересованности турецкого клуба в переходе российского полузащитника.
«Да, интерес к Кузяеву есть. Одному лишь богу известно, насколько вероятен переход. Давайте посмотрим», — сказал Чеби «СЭ».
30-летний полузащитник выступает за «Зенит» с 2017 года. Его действующий контракт рассчитан до конца этого месяца.
В сезоне-2022/23 в РПЛ он провел 26 матчей в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.
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15
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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