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Петржела высказался о будущем тренера «Зенита» Семака после победы над «Спартаком»

22:14
Сергей Семак. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Семак. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал Сергея Семака лучшим тренером РПЛ. В среду сине-бело-голубые победили «Спартак» (3:1) в 19-м туре Тинькофф чемпионата России и ушли на зимний перерыв с отрывом от красно-белых в 6 очков.

— Сняла ли эта победа вопросы о будущем Семака? Сергей — лучший тренер в чемпионате России, — сказал «СЭ» Петржела. — В РПЛ ему нет равных. Ему не везет в Лиге чемпионов, не знаю, почему так происходит. Наверное, не хватает опыта. Но для чемпионата России Семак — супертренер. (Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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