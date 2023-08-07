Петржела: «Этот сезон РПЛ будет самым интересным за последние пять лет, но «Зенит» все равно станет чемпионом»
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что сезон-2023/24 чемпионата России станет самым интересным за последние пять лет.
«Уже сейчас понятно, что этот сезон РПЛ будет самым интересным за последние пять лет. Появится небольшая интрига, ведь конкуренты «Зенита» стали сильнее, укрепили составы. Но «Зенит» все равно станет чемпионом — ни у кого нет таких игровых ресурсов, как у них. Петербуржцам не составит особого труда вернуться на первое место. На дистанции с ними никто не сможет бороться на равных. Сейчас только начало чемпионата, у «Зенита» еще есть время подписать игрока, который придет на замену Малкому. Так что рано говорить о том, что чемпион поменяется. Я бы не был так уверен в этом», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.
По итогам 3 туров чемпионата России «Спартак» с 9 очками возглавляет турнирную таблицу. «Краснодар» расположился на 2-й строчке, набрав такое же количество очков. «Крылья Советов» идут третьими (7). «Зенит» на данный момент занимает 7-ю позицию (4).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0