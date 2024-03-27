Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:29

Петрович: «Зенит» — чемпион на годы вперед, не ждите изменений»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович убежден, что в этом году «Зенит» снова станет чемпионом России.

«В этом году все будет по-прежнему — «Зенит» станет чемпионом. И в следующем году ничего не изменится. И потом тоже в течение многих лет. Все очень просто: если «Лукойл» будет инвестировать в «Спартак» столько же, сколько «Газпром» в «Зенит», что-то может измениться. Но если никто не будет вливать такие же деньги в другой клуб, на многие годы вперед изменений ждать не стоит», — приводит «РБ Спорт» слова Петровича.

На данный момент «Зенит» с 40 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В 22-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Крыльев Советов». Матч пройдет 30 марта в 14.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
2
3
Читайте также
Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон в НХЛ
Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон НХЛ
Соседи охарактеризовали подозреваемых в подготовке теракта в «Крокусе»
«Фенербахче» хочет сняться с чемпионата Турции и найти новую лигу. Почему турков не ждут в РПЛ после ужасной драки фанатов
Вильфанд пообещал москвичам потепление до +15 градусов к выходным
В Киеве раскрыли решение Запада по вопросу легитимности Зеленского
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
Горшков признался, что победы над «Спартаком» принесли ему самые сильные эмоции
Тарханов — о матче между «Крыльями Советов» и «Зенитом»: «Самарцы могут не уступить»
«Чалов останется в ЦСКА. Кокорин был талантливее Тюкавина, но Костя добьется в футболе большего». Интервью автора первого пента-трика в России
Гладилин рассказал сценарий, при котором «Спартак» сможет войти в число призеров РПЛ
Агент Кутицкого полагает, что полузащитник попадет в заявку «Динамо» на матч с «Ростовом»
Наумов: «Локомотиву» надо оставить Худякова, а не брать Митрюшкина»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарханов — о матче между «Крыльями Советов» и «Зенитом»: «Самарцы могут не уступить»

Горшков признался, что победы над «Спартаком» принесли ему самые сильные эмоции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости