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Сегодня, 14:25

Тарханов — о матче между «Крыльями Советов» и «Зенитом»: «Самарцы могут не уступить»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов поделился мыслями в преддверии матча 22-го тура РПЛ между самарцами и «Зенитом».

«Крылья Советов» не очень хорошо начали весеннюю часть сезона. Конечно, «Зенит» — опасный соперник, к тому же они сейчас основательно включаться в борьбу за первое место. Во всех линиях они сильнее «Крыльев». Но, думаю, самарцы могут не уступить, потому что они и матч проведут дома, поэтому трудности они «Зениту» создадут. Зенитовцам нельзя терять очки. Там на подходе и «Краснодар» с «Динамо», даже «Спартак» недалеко. «Зениту» надо выигрывать каждую игру», — цитирует Тарханова Legalbet

Матч между командами пройдет 30 марта и начнется в 14.00 по московскому времени. На данный момент «Зенит» с 40 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Крылья» (29) идут на восьмой позиции.

 

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Тарханов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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И К Ж
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