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Петраков: «Тикнизян — мобильный игрок, поэтому в «Локомотиве» он успевает играть и в атаке тоже»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Армении Александр Петраков перед матчем отборочного турнира Евро-2024 против Уэльса объяснил, почему не использует в атаке защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Тикнизян — очень мобильный игрок, поэтому он успевает играть в атаке тоже в клубе. Почему в сборной не играет ближе к атаке? Это другой уровень. Национальные сборные и европейский отбор — это топ-уровень для любого футболиста. А игра в чемпионате — это другая история», — цитирует Петракова Metaratings.ru.

Матч между сборными Армении и Уэльса пройдет в субботу, 18 ноября, в Ереване. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

На данный момент Армения занимает 4-е место в группе D, набрав 7 очков за 6 игр.

Источник: https://metaratings.ru/news/petrakov-tiknizyan-mobilnyi-igrok-poetomu-v-lokomotive-on-uspevaet-i-v-atake-tozhe-306565/
Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
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Зенит – Сочи
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25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
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Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
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 - : -
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