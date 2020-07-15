РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Петр Авен: «Спартаком» трудно руководить без нецензурной лексики»

15 июля 2020, 20:08
Петр Авен. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Петр Авен. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Председатель Совета директоров «Альфа-Банка» Петр Авен высказался о победе «Спартака» над «Ахматом» (3:0) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».

— Понравилась игра и результат, — заявил Авен. — Достойная победа. А вообще проблема «Спартака» в том, что им трудно руководить без нецензурной лексики. А иностранные тренеры ей, к сожалению, не обладают. Поэтому бывают психологические проседания, а по классу «Спартак» был сильнее.

«Спартак» с 36 очками поднялся на 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — 31 балл и 13-я строчка. (Севастиан Терлецкий)

Спартак — Ахмат

 

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 28569
Все опросы
Какое место займет «Спартак» в чемпионате-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир