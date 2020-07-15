Петр Авен: «Спартаком» трудно руководить без нецензурной лексики»

Председатель Совета директоров «Альфа-Банка» Петр Авен высказался о победе «Спартака» над «Ахматом» (3:0) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».

— Понравилась игра и результат, — заявил Авен. — Достойная победа. А вообще проблема «Спартака» в том, что им трудно руководить без нецензурной лексики. А иностранные тренеры ей, к сожалению, не обладают. Поэтому бывают психологические проседания, а по классу «Спартак» был сильнее.

«Спартак» с 36 очками поднялся на 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — 31 балл и 13-я строчка. (Севастиан Терлецкий)