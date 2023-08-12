Песьяков вышел на первое место по количеству «сухих» матчей за «Ростов»

Матч «Ростова» против «Рубина» (3:0) в 4-м туре РПЛ стал для вратаря ростовчан Сергея Песьякова 37 «сухим» за клуб в чемпионатах России.

Как сообщает пресс-служба клуба, 34-летний голкипер вышел на первое место по этому показателю в клубной истории.

Песьяков играет в «Ростове» с 2017 года. Всего в РПЛ за команду он провел 138 матчей и пропустил 178 голов.