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Сегодня, 23:06

Песьяков вышел на первое место по количеству «сухих» матчей за «Ростов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Матч «Ростова» против «Рубина» (3:0) в 4-м туре РПЛ стал для вратаря ростовчан Сергея Песьякова 37 «сухим» за клуб в чемпионатах России.

Как сообщает пресс-служба клуба, 34-летний голкипер вышел на первое место по этому показателю в клубной истории.

Песьяков играет в «Ростове» с 2017 года. Всего в РПЛ за команду он провел 138 матчей и пропустил 178 голов.

Сергей Песьяков
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
6
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
7
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
8
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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