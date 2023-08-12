Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

12 августа, 23:55

Вахания — о победе над «Рубином»: «Выходили с задачей, чтобы поле горело после нас»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Ростова» Илья Вахания подвел итоги матча 4-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0).

— Когда у «Ростова» была неудачная серия, как в команде это обсуждали и как настраивались на сегодняшний матч?

— Сегодня выходили с задачей, чтобы поле горело после нас. Сделали работу над ошибками и это дало свои результаты, — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.

— Какая у вас личная цель с «Ростовом»?

— Просто буду стараться каждый день.

— Был после «Крыльев Советов» разбор полетов? Как настраивались именно на эту игру?

— Да, посмотрели командную игру, обсудили все и сегодня хотели доказать, что это была случайность.

На данный момент «Ростов» идет на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков. В 5-м туре команда Валерия Карпина сыграет против «Сочи». Матч пройдет 19 августа.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-vahaniya-o-pobede-nad-rubinom-vy-hodili-s-zadachej-chtoby-pole-gorelo-posle-nas/
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси снова забил, «Интер Майами» разгромил «Шарлотт». Самый простой матч в Америке приблизил Лео к трофею
Минспорт рассказал об отъезде из России 67 спортсменов. Много это или мало?
Умерла актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко
Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области
В МО РФ заявили о попытке удара ВСУ по Крымскому мосту ракетой С-200
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Урал» — «Спартак» и другие матчи
ЦСКА — «Сочи»: догонят ли армейцы «Спартак»? Онлайн-трансляция матча
«Зенит» — «Факел»: чемпионы против аутсайдера РПЛ. Онлайн-трансляция матча
Мелехин: «Ростову» нужно было реабилитироваться перед собой и болельщиками»
Песьяков вышел на первое место по количеству «сухих» матчей за «Ростов»
У «Рубина» шесть матчей без побед на старте сезона. «Ростов» разгромил казанцев
«Ростов» — «Рубин»: судьям повезло, что у Мартыновича не было предупреждения. Игрок гостей ошибочно не наказан
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Песьяков вышел на первое место по количеству «сухих» матчей за «Ростов»

Мелехин: «Ростову» нужно было реабилитироваться перед собой и болельщиками»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
6
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
7
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
8
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости