Вахания — о победе над «Рубином»: «Выходили с задачей, чтобы поле горело после нас»

Защитник «Ростова» Илья Вахания подвел итоги матча 4-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0).

— Когда у «Ростова» была неудачная серия, как в команде это обсуждали и как настраивались на сегодняшний матч?

— Сегодня выходили с задачей, чтобы поле горело после нас. Сделали работу над ошибками и это дало свои результаты, — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.

— Какая у вас личная цель с «Ростовом»?

— Просто буду стараться каждый день.

— Был после «Крыльев Советов» разбор полетов? Как настраивались именно на эту игру?

— Да, посмотрели командную игру, обсудили все и сегодня хотели доказать, что это была случайность.

На данный момент «Ростов» идет на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков. В 5-м туре команда Валерия Карпина сыграет против «Сочи». Матч пройдет 19 августа.