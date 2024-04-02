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Нигматуллин: «Близок тот час, когда «Локомотив» будет играть без Дзюбы»

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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оценил дальнейшее будущее в «Локомотиве» нападающего клуба Артема Дзюбы.

«Такова жизнь, что Артем моложе и подвижнее не становится. Близок тот час, что «Локомотив» будет играть без Дзюбы. Думаю, Галактионов наигрывал такую игру на сборах», цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В нынешнем сезоне 35-летний футболист отыграл 23 матча за железнодорожников во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Руслан Нигматуллин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
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Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
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Джон Кордоба

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Спартак

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