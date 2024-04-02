Нигматуллин: «Близок тот час, когда «Локомотив» будет играть без Дзюбы»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оценил дальнейшее будущее в «Локомотиве» нападающего клуба Артема Дзюбы.

«Такова жизнь, что Артем моложе и подвижнее не становится. Близок тот час, что «Локомотив» будет играть без Дзюбы. Думаю, Галактионов наигрывал такую игру на сборах», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В нынешнем сезоне 35-летний футболист отыграл 23 матча за железнодорожников во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.