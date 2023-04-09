Первый тренер Соболева оценил игру футболиста в матче с «Динамо»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, прокомментировал матч 22-го тура РПЛ между красно-белыми и «Динамо» (3:3).

— Поздравляем! Ваш воспитанник признан лучшим в дерби.

— Матч, правда, не очень хороший по качеству. По настроению — да, а по качеству... — приводит «КП Спорт» слова Горбунова.

— А почему эти популярные топ-команды оказались в таком кризисе?

— Я бы не сказал, что это кризис. Но в таких матчах всегда высокое напряжение, ну и очень много ошибок, особенно в обороне. Это уже с самого начала весны идет, забивали много, но и пропускали в каждой игре. И сейчас это продолжается. То защитники, то вратарь...

— Саша все равно молодец.

— Да, выглядел получше, поувереннее. Хорошо, что отыграл эту серию. Я думаю, что дальше получше пойдет.

«Спартак» набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 36 очками идет на 6-й позиции.