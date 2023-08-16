Первый тренер Дзюбы надеется, что игрок извинится перед журналистом: «Артем всегда был вулканчиком»

Первый тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Александр Шупляков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать футболиста на два матча РПЛ условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей.

«Дзюба иногда становится вулканчиком. У него такая психика, он всегда был таким. Мне кажется, что Артем с кем-то не поладил. Надеюсь, он извинится перед журналистом», — сказал Шупляков «СЭ».

34-летний форвард после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1), в котором не играл из-за травмы, грубо ответил журналисту «РБ Спорт» на вопрос о результативности в начале сезона.