Мостовой заявил, что «Спартак» способен навязать борьбу «Зениту» в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о шансах бело-голубых в РПЛ после поражения в матче четвертого тура от «Урала» (2:3).

«Красно-белые в любом случае готовы бороться за высокие места в премьер-лиге. Мы все об этом говорили, особенно это было заметно после первого тура. Поражения бывают у всех, не может же одна команда постоянно выигрывать. «Урал» тоже идет вверху турнирной таблицы, «Краснодар» — лидер. Сейчас лихорадит только «Зенит». Я могу сказать, что «Спартак» — один из конкурентов санкт-петербургскому клубу. Сейчас любая команда может выиграть несколько игр и быть наверху таблицы, что в принципе и происходит», — цитирует Мостового Betonmobile.ru.

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков за 4 тура. 20 августа московская команда сыграет с «Зенитом». Матч начнется в 19.30 по московскому времени.